Atp Roma, Medvedev vince gli Internazionali d'Italia 2023

Il danese Rune ko in finale

E' il russo Daniil Medvedev il nuovo 'Re' di Roma. Il numero tre del mondo ha vinto gli Internazionali Bnl d'Italia 2023 battendo in finale il danese Holger Rune, numero 7 del torneo capitolino, in due set con il punteggio di 7-5, 7-5.

Medvedev si è imposto grazie ad una maggiore percentuale di prime palle e a meno errori gratuiti chiudendo la sfida sulla terra rossa del Foro Italico, dopo il rinvio per la pioggia, in un'ora e 41 minuti. Per Medvedev è il primo trionfo a Roma.