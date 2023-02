Atp Rotterdam 2023, Sinner battuto in finale da Medvedev

Jannik Sinner non riesce a vincere il suo secondo torneo consecutivo. Nella finale del torneo Atp di Rotterdam 2023 l'azzurro viene sconfitto dal russo Daniil Medvedev, numero 11 Atp, che si impone in tre set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2 in due ore e mezza di gioco.

Sinner gioca un ottimo primo set di oltre un'ora ma poi cala alla distanza. Il russo in rimonta si impone quindi per la quinta volta su cinque sull'altoatesino. Medvedev, ex numero uno del mondo, rientrerà in Top 10 la prossima settimana, festeggiando il sedicesimo titolo Atp in carriera.

Da domani Sinner salirà al gradino numero 12 del ranking Atp mentre Medvedev sarà all'ottavo posto. L'italiano, la scorsa settimana vincitore del torneo di Montpellier, tornerà ora in Francia per giocare l'Atp 250 in scena sul duro indoor di Marsiglia.