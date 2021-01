- Koichi Takagi rimarrà Presidente del Consiglio di amministrazione -

OSAKA, Giappone, 14 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Maruho Co., Ltd. (di seguito "Maruho"), con sede a Osaka, in Giappone, ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha nominato Atsushi Sugita Amministratore delegato, Presidente e CEO, a partire dal 18 dicembre 2020. Koichi Takagi è stato Presidente e CEO dal 1999 e rimane Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nato a Osaka, in Giappone, Sugita ha conseguito la laurea in economia presso l'Università di Kyoto nel 1997 e nel 2005 un MBA presso la Kellogg School of Management presso la Northwestern University. Dopo aver lavorato presso la sede statunitense di Johnson & Johnson e in Janssen Japan, Sugita è entrato a far parte di Maruho nel 2012. Ha ricoperto varie posizioni presso i laboratori di ricerca e sviluppo di Maruho, la sede centrale e diverse filiali nel mondo, e successivamente è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Maruho nel 2016, diventando Senior Corporate Officer responsabile dei dipartimenti Global Strategy and Business Development, Finance and Accounting, e Human Resources. In seguito, Sugita è stato nominato Executive Corporate Officer of Business Operations & Administration nel 2018 e a seguire Executive Vice President a gennaio 2020. Sugita vive nella città storica di Kyoto, in Giappone, dove ama trascorrere il fine settimana con la moglie e i tre figli.

A proposito della sua nomina ha commentato: "Tutti in Maruho sono orgogliosi della nostra storia di 105 anni di crescita stabile, basata sulle relazioni di fiducia che abbiamo con i medici e i pazienti, e sono onorato di avere l'opportunità di portare avanti questa tradizione di successo. Tuttavia, non possiamo riposare sugli allori, e sicuramente il 2020 ha ricordato a tutti noi quanto il mondo possa essere imprevedibile. Al fine di soddisfare le esigenze sempre diverse dei pazienti, dobbiamo rinnovare il nostro impegno nei confronti della nostra vision aziendale di "eccellenza nella dermatologia" e allo stesso tempo identificare modi creativi per migliorare la vita dei pazienti, come lo sviluppo di terapie biologiche e l'ampliamento della nostra pipeline per includere farmaci afferenti a nuove aree terapeutiche. Non basta adattarsi al cambiamento, dobbiamo fare di più ed essere una forza che produce evoluzione e innovazione, e guida l'industria farmaceutica in questi tempi incerti. Ci impegneremo per diventare un'azienda farmaceutica realmente globale che offra trattamenti all'avanguardia ai pazienti in Giappone e nel resto del mondo".

Informazioni su Maruho

Maruho Co., Ltd. ha la sua sede a Osaka e guida il Giappone nelle attività di ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti dermatologici. Fondata nel 1915, Maruho ha 1.542 dipendenti (dati aggiornati a fine settembre 2020) e nell'anno fiscale conclusosi il 30 settembre 2020 ha registrato vendite nette per circa 80,34 miliardi di yen. Perseguendo la sua vision aziendale a lungo termine di "eccellenza nella dermatologia", Maruho è attivamente impegnata a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.

