Attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione, Governo: “Nessun allarme ma massima attenzione”

L’attenzione del Governo si è attivata a seguito degli attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati. A tale proposito, si è svolta a Palazzo Chigi una riunione con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, il Ministro Francesco Lollobrigida, i vertici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e i direttori delle Agenzie di intelligence. Lo scenario emerso dai primi riscontri è abbastanza rassicurante: in Italia risultano coinvolte soltanto poche attività commerciali, a fronte delle migliaia presenti sul territorio. Le criticità riguardano principalmente apparecchiature dotate di sistemi di sicurezza obsoleti maggiormente esposte agli attacchi hacker via web. Nella nota di Palazzo Chigi viene inoltre dichiarato che al momento non si segnala alcun caso di rischio per la salute legato al fenomeno dello scongelamento alimentare. L’ACN ha comunque attivato un monitoraggio costante ed è pronta a trasmettere eventuali anomalie ai NAS dei Carabinieri. Il Governo punta ora a rafforzare la prevenzione, individuare i sistemi vulnerabili, coinvolgendo direttamente operatori e fornitori della filiera alimentare. I fatti accaduti evidenziano una volta di più quanto la cybersicurezza sia diventata una questione di sicurezza nazionale. Il comunicato del Governo