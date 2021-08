“La campagna vaccinale sta procedendo e proseguirà regolarmente, non c’è stata nessuna interruzione e non ci sarà nei prossimi giorni. L’attacco hacker non è riuscito a bloccare la campagna vaccinale del Lazio". Così in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato. "Non ci fermeremo di fronte a questo attacco" ha detto D'Amato.