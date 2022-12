Attacco hacker al sito dell'Associazione nazionale vittime delle 'Marocchinate' (Anvm). Come racconta all'Adnkronos Emiliano Ciotti, presidente dell'Associazione nazionale vittime delle marocchinate, il sito dell'associazione ieri è finito nel mirino degli hacker ed è rimasto bloccato alcune ore. Coinvolte anche due caselle mail: "Quella della segreteria, che usiamo anche per l'iscrizione al premio letterario, e quella dell'ufficio stampa - riferisce - E' grave perché cancellando queste caselle di posta abbiamo perso tutti i dati".

Secondo Ciotti "è una coincidenza strana" perché l'attacco hacker è arrivato a pochi giorni "dalla visita, la settimana scorsa, di una delegazione di Anvm in Francia per un presidio a Place d'Italy dove c'è la statua del generale Juin". "Questo attacco lo leggo come un messaggio per dirci di stare in silenzio visto che sono state attaccate, in particolare, le due caselle mail che usiamo per la comunicazione", conclude Ciotti.