Attacco hacker Regione Lazio, "ipotesi episodio simile contro brand moda"

Attacco hacker alla Regione Lazio, non è escluso un collegamento con un episodio simile contro brand della moda. Secondo quanto si apprende ci potrebbe essere un collegamento tra chi ha colpito la Regione Lazio domenica scorsa e chi ha provato nei giorni scorsi a mettere sotto attacco informatico il noto marchio Ermenegildo Zegna.

Non ci sarebbe stata nessuna conseguenza, al momento, al termine del presunto countdown, della durata di 72 ore, scaduto ieri sera alle 23. A farlo scattare sarebbe stata una seconda ‘rivendicazione’ dopo l’attacco hacker avvenuto una settimana ai danni del Centro elaborazione dati della Regione Lazio. La pagina, a quanto confermano fonti investigative, non e’ piu’ raggiungibile.

Gli agenti della Polizia Postale, che indagano sull’offensiva coordinati dalla procura di Roma, stanno continuando a svolgere accertamenti, analizzando i dati acquisiti, in collaborazione con l’Europol e l’Fbi, per chiarire l’origine dell’attacco con ransomware cryptolocker e analogie con attacchi avvenuto all’estero ma anche in Italia di recente.

Ieri intanto è stato sentito per tre ore dagli agenti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale, come persona informata sui fatti il dipendente della Regione Lazio di Frosinone intestatario dell’account ‘bucato’ dagli hacker.