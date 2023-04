Attentato a Tel Aviv, martedì a Ciampino rientro salma Alessandro Parini

E' previsto per domani il rimpatrio della salma di Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano morto nell'attentato di venerdì santo a Tel Aviv. A quanto apprende l'Adnkronos, il volo di Stato che riporterà a Roma il corpo di Parini atterrerà nel primo pomeriggio a Ciampino.

Alessandro Parini, l'avvocato romano rimasto ucciso venerdì sera in un attacco sul lungomare di Tel Aviv, è morto in conseguenza dell'impatto dell'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber. Lo ha detto al quotidiano Haaretz una fonte di polizia, secondo cui le ferite alla testa e alla schiena sono compatibili con l'impatto della macchina che si è schiantata ad alta velocità contro un gruppo di turisti in cui si trovava il giovane.