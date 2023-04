Attentato San Pietroburgo, una donna entra nel bar con presunta bomba - Video

Si chiama Darya Trepova la donna fermata perché sospettata di aver ucciso il blogger militare russo Vladlen Tatarsky con una bomba in un bar di San Pietroburgo. La donna, secondo una prima ricostruzione dei media russi, avrebbe portato al caffè una scatola con all'interno al statuetta al cui interno era nascosto dell’esplosivo. In un video diffuso sui social, si vede una ragazza che, intorno alle 17:25, ha portato una scatola a un incontro con Tatarsky. Non ha trovato subito l'ingresso, ma è comunque entrata. Circa un'ora dopo c'è stata l'esplosione.