Attenzione alle truffe! Lo streaming illegale è una minaccia per le famiglie che scelgono di guardare TV e film durante le festività natalizie: una nuova ricerca di FACT

• Secondo la nuova ricerca di FACT, la TV e il cinema svolgeranno un ruolo importante in questo periodo di festa, per intrattenere le famiglie (40%), per riunirle (38%) e per evocare l'atmosfera delle feste (29%).

• Il 47% dichiara di essere preoccupato di essere preso di mira dai truffatori durante il periodo natalizio.

• Il 26% dei consumatori è tentato di mettere a rischio la propria sicurezza online per avere accesso a uno streaming gratuito

Milano, 14 dicembre 2022 -Una nuova ricerca di FACT ha rivelato che i contenuti televisivi e cinematografici del periodo natalizio sono, per il 54% degli italiani, uno dei modi preferiti di passare del tempo assieme e per intrattenere la famiglia.

La ricerca mostra che un quarto (26%) dei consumatori è tentato di mettere a rischio la propria sicurezza online per accedere a uno streaming gratuito durante le festività. Questo nonostante molti consumatori (47%) siano preoccupati di essere presi di mira dai truffatori questo Natale.

La maggior parte degli spettatori si affida alla televisione satellitare (42%) e ai servizi di streaming online in abbonamento (56%) per guardare i contenuti durante le feste. I film di Natale (63%) sono i più popolari in termini di contenuti più visti. Tuttavia, gli italiani che festeggiano il Natale sono soliti sintonizzarsi anche su spettacoli televisivi (37%)ed eventi sportivi in diretta (21%), speciali televisivi natalizi (32%) e repliche televisive natalizie (21%).

Tuttavia, il periodo che precede il Natale è un momento particolarmente rischioso per i consumatori. Opentext Security Solutions ha rilevato che oltre un terzo (36%) di tutte le truffe di phishing nel 2021 è avvenuto proprio nel periodo che precede il Natale. La ricerca ha anche messo in luce l’enorme quantità di siti di streaming illegali che i criminali informatici utilizzano per truffare gli spettatori ignari. L'analisi di 50 tra i siti più popolari ha rilevato che tutti avevano contenuti dannosi e che oltre il 40% non disponeva del necessario certificato di sicurezza, lasciando così gli spettatori esposti ai pericoli dello streaming illegale.

Infine, nonostante i rischi dello streaming illegale siano in gran parte noti, molti consumatori non li comprendono appieno, tra questi, i più comuni sono i malware (35%), la violazione dei dispositivi (40%) e i pop-up espliciti o estremi (38%).

Kieron Sharp, CEO at FACT, ha commentato: “Il Natale è un momento speciale per le famiglie che hanno l’occasione di guardare insieme contenuti in streaming. Come evidenziato dalla ricerca, può essere un'esperienza positiva che aiuta a riunire le persone e a farle divertire. Tuttavia, chi guarda i contenuti in questo periodo di festa deve assicurarsi di farlo in modo sicuro. In questo periodo i truffatori e i criminali informatici sono più attivi che mai e le famiglie si espongono a seri rischi se scelgono di guardare contenuti illegali. Raccomandiamo ai consumatori di utilizzare streaming sicuri e legali, che possono essere reperiti sul sito web: https://www.getitrightfromagenuinesite.org/.”

Kelvin Murray, Senior Threat Researcher di OpenText Security Solutions, ha dichiarato: “Le festività natalizie sono uno dei momenti preferiti dai criminali informatici che sfruttano l'aumento dell'attività online dei consumatori. Lo streaming illegale rappresenta un grande rischio: la nostra ricerca ha dimostrato che in questo periodo i criminali accedono ai conti bancari, commettono frodi e installano software dannosi. Per questo Natale, state al sicuro e godetevi i film e gli speciali televisivi soltanto attraverso fonti legali.”

Metodologia

La ricerca è stata condotta da Opinium su 2.000 adulti italiani rappresentativi della popolazione dell’Italia. La ricerca è stata condotta tra il 21 e il 25 novembre 2022. Opinium aderisce alla Market Research Society, che si basa sui principi ESOMAR.

A proposito di FACT

FACT è l'organizzazione leader nel Regno Unito per la tutela della proprietà intellettuale, che protegge i marchi e le aziende dai reati contro la proprietà intellettuale. Con quasi 40 anni di esperienza, FACT è all'avanguardia nella lotta contro i reati di proprietà intellettuale nel Regno Unito e a livello internazionale, specializzata nella protezione dei contenuti fisici e digitali. FACT è leader nella lotta alla pirateria digitale per conto dei titolari dei diritti e dei creatori di contenuti. https://www.fact-uk.org.uk/