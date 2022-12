Attesa per la Fed e la Bce, Piazza Affari in calo

Le Borse europee cedono in attesa delle prossime decisioni della Bce e della Fed. In particolare nella serata italiana la banca centrale statunitense dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base. La decisione sulla politica monetaria della Bce arriverà invece domani. In Europa è ancora stallo sul pacchetto energia, con i Paesi membri che non trovano l’accordo sul price cap.

La Commissione Ue ha poi giudicato complessivamente in maniera positiva la manovra del governo Meloni, ma ha criticato le norme su stop all’obbligo di pos, tetto al contante, pace fiscale e pensioni. Sui mercati internazionali è lievemente in rialzo il prezzo del gas, che al Ttf di Amsterdam viaggia attorno ai 137 euro al megawattora. Salgono anche le quotazioni del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre l’1,5%.

A Milano il Ftse Mib perde lo 0,26% e chiude a 24.573,93 punti. Sale ancora lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando attorno ai 193 punti base. In rialzo anche il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 3,85%. I titoli di Stato sono in tensione in attesa dell'avvio del quantitative tightening della Bce, che costringerà il mercato a farsi carico dell'acquisto di tutti i bond.

Sul listino principale di Piazza Affari in rialzo Leonardo (+0,39%). La società provvederà al rimborso integrale anticipato del Term Loan di 500 milioni di euro, in scadenza a novembre 2023. Bene Inwit (+0,27%), Snam (+0,64%), Stellantis (+0,67%), Tim (+0,57%), Amplifon (+1,12%), Diasorin (+2,09%) ed Erg (+1,32%).

In coda, invece, Eni (-1,48%), con gli analisti di Rbc che hanno peggiorato il giudizio sulla compagnia, portandolo a "Sector perform" (cioè in linea con il settore petrolifero). Confermato, tuttavia, il target price di 14 euro. In calo anche Iveco (-2,29%), Pirelli (-0,43%), Stm (-1,36%), Unipol (-1,27%), Unicredit (-0,73%) e Bper (-0,74%). (in collaborazione con Money.it)