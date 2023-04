Attesa per le mosse di Fed e Bce, Piazza Affari positiva

Seduta positiva per le Borse europee. Gli investitori aspettano i dati sull'inflazione americana che verranno resi noti domani, poi si esprimerà la Fed. L’andamento positivo del mercato del lavoro statunitense, confermato dai dati di settimana scorsa, rafforza le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base nella riunione della banca centrale Usa del prossimo 3 maggio. Per quanto riguarda la Bce si attendono invece segnali per capire cosa potrà accadere con la prossima riunione di giugno.

Al Ttf di Amsterdam più o meno stabile il gas a 44 euro al megawattora. In rialzo il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre lo 1%. A Milano il Ftse Mib chiude positivo: segna un rialzo dell’1,15% a 27.525,51 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 183 punti base. In aumento anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,14%.

Sul listino principale di Piazza Affari bene i bancari. Sale Intesa Sanpaolo (+0,81%). Nelle sedute del 3 e 4 aprile 2023 l’istituto ha acquistato 23,55 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 2,3684 euro per azione, per un controvalore complessivo dell'operazione che ammonta a 55,8 milioni di euro.

Crescono anche Banco Bpm (+0,57%) e Unicredit (+0,67%). Quest’ultima, tramite la controllata UniCredit Bank, ha stipulato un accordo per la cessione di un portafoglio, composto da prestiti verso imprese Corporate e PMI tedesche, a fondi gestiti da LCM Partners, con una creditoria lorda di circa 240 milioni di euro. Ottimi risultati, poi, per Stellantis (+3,09%) e Tenaris (+2,70%). In coda, invece, Erg (-0,07%), Amplifon (-0,15%), Snam (-0,54%), Inwit (-0,72%), Terna (-0,93%) e Bper (-0,17%). Per quanto riguarda quest’ultima, Fitch ha portato le prospettive sui rating per i prossimi trimestri da "Positive" a "Stabili". (in collaborazione con Money.it)