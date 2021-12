Attrice di Parasite operata per cancro alla tiroide

Park So Dam, l'attrice sudcoreana che ha raggiunto la fama per il suo ruolo nel film premio Oscar Parasite, è stata operata per un cancro alla tiroide. La diagnosi durante un regolare controllo della salute, si legge sulla Cnn. Alla giovane, classe 1991, è stato diagnosticato un cancro papillare della tiroide che è il tipo più comune di cancro alla tiroide, secondo il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS). Colpisce normalmente le persone sotto i 40 anni, in particolare le donne, e tende a essere più facile da trattare rispetto ad altri tipi di cancro alla tiroide, dice l'NHS. "Circa 9 persone su 10 sono vive 5 anni dopo una diagnosi di cancro alla tiroide", dice l'NHS sul suo sito web. "Molti di questi sono curati e avranno una aspettativa di vita normale".

La malattia di Park ha interrotto i suoi piani per promuovere il suo prossimo film, 'Special Delivery'. Ora la 30enne "si concentrerà sulla sua guarigione", si legge ancora.

Parasite, diretto da Bong Joon Ho, è diventato sia il primo film non in lingua inglese che il primo film sudcoreano a vincere il Miglior film agli Academy Awards nel febbraio 2020. Park interpreta Kim Ki Jung, una giovane donna di una famiglia povera che finge di essere una terapista per ottenere un lavoro da insegnante in una famiglia ricca.