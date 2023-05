Attualità e politica al centro del nuovo album di Vinicio Capossela

Vinicio Capossela torna in scena con una nuova raccolta dal titolo Tredici canzoni urgenti. I brani trattano senza filtri di politica. Attraverso i testi, il cantautore svela la sua urgenza di parlare e di cantare di temi di stretta attualità: "una priorità individuale" raccontata in canzoni che "sono diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo", come ha detto in conferenza stampa. Anche a livello musicale si tratta di un disco più diretto, ma polimorfo, contiene molti strumenti, musicisti e ospiti e attraversa diverse forme musicali, dal reggae and dub degli anni 90, alle ballate e al cha cha cha.