Audi House of Progress: un viaggio narrativo

A partire dal 17 aprile fino al 23 aprile, in Corso Venezia negli spazi Portrait Milano protagonista Audi House of Progress.

Audi House of Progress aprirà i battenti a partire dal 17 aprile in Corso Venezia presso gli spazi Portrait Milano.

La Piazza del Quadrilatero sarà trasformata per l’occasione in un suggestivo e inedito spazio espositivo dedicato al marchio dei Quattro anelli, in questa occasione sarà esposta la concept car Audi skysphere, un futuristica roadster a zero emissioni.

Un vettura che per la prima volta si presenterà al grande pubblico italiano e che simboleggia come progresso tecnologico e emozione posso vere vita da un approccio sostenibile basato sull’economia circolare.

Audi vuole reinterpretare il concetto di sostenibilità partendo dall’arte

Un approccio innovativo alla mobilità, “The Domino Act” sottolinea come una decisione in ambito strategico possa poi influenzare e innescare un processo virtuoso sostenibile e rispettoso, così a partire dal 2025, la Casa dei Quattro Anelli prevede di estendere la produzione carbon neutrale dagli attuali 4 siti produttivi a tutti gli impianti.

Audi nei prossimi anni amplierà la propria gamma di veicoli full electric

Debutteranno nuovi modelli, dieci per l’esattezza, per il brand automobilistico tedesco il progresso consiste non solo nel lancio e commercializzazione di vetture full electric ma anche nell’adozione di attività volte a diminuire le emissioni di CO2 dei propri siti produttivi, ciò potrà avvenire anche con la decarbonizzazione dell’intera catena di produzione.

Uno sviluppo a ciclo chiuso per alluminio, acqua e plastica, la riduzione al minimo di fabbisogno ibrido con raccoglimento e stoccaggio dell’acqua piovana, tutti i siti produttivi Audi saranno accomunati dalle zero emissioni entro il 2050.

Con il riciclo della plastica o con il vetro, è possibile risparmiare fino al 30% di CO2 e fino al 90% per ogni parabrezza riciclato, Audi vuole dimostrare come l’impegno per il risparmio delle risorse possa avvenire partendo da esempi concreti e pratici.