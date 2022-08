Audi in Formula 1 dal 2026, l'annuncio

Audi in Formula 1 dal 2026, la casa tedesca entrerà nel circus come fornitore di motori. "E' un momento speciale", dice Markus Duesmann, numero 1 del colosso di Ingolstadt. "Nel 2026 inizieremo a correre in Formula 1". In una nota, la casa tedesca chiarisce che entro la fine del 2022 renderà noto il team o i team partner nel Mondiale. L'ingresso del fornitore avverrà in corrispondenza con l'implementazione di nuove regole relative ai propulsori.

"Con le nuove regole, è il momento giusto per entrare. Il motorsport è parte integrante del Dna di Audi", aggiunge Duesmann. "La Formula 1 è un palcoscenico globale e allo stesso tempo un laboratorio estremamente stimolante per lo sviluppo. La combinazione tra alte prestazioni e competizione favorisce sempre l'innovazione e il trasferimento di tecnologia nel nostro settore".