Audi Sport: 40 anni di emozioni

Audi Sport compie 40 anni. Nata quasi 40 anni fa, il 10 ottobre del 1983 con il nome quattro GmbH, la divisione Audi Sport è oggi riconosciuta come simbolo della sportività della Casa dei Quattro anelli.

Oltre 250.000 unità prodotte nell’ultimo decennio, più di 400 titoli sportivi conquistati, una storia di successo quella di Audi Sport, un passato glorioso e legato al leggendario Nordschleife, il circuito anche noto come “Inferno Verde”, lungo 20,832 km, con 73 curve e dislivelli superiori a 300 metri.

Audi Sport ha scelto il Nurburgring per dare il via ai festeggiamenti del proprio anniversario

Quattro Audi R8 LMS iscritte dai team Audi Sport gareggeranno alla 24 Ore con le livree celebrative ispirate alla storia del motorsport Audi. Al volante delle loro R8 LMS siederanno gli ex campioni del DTM, Mike Rockenfeller, Timo Scheider e Martin Tomczyk, la livrea renderà omaggio alla storica V8 DTM del 1992.

Ogni nuovo modello R ed RS percorre migliaia di km lungo il circuito dell’Eifel, secondo Rolf Michl, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH e Responsabile delle attività sportive internazionali del Brand: “Il Nurburgring è la pista più difficile al mondo. Per noi è un luogo magico ed è perfetto per dare il via alle celebrazioni del nostro 40° anniversario. Il Nordschleife è considerato la mecca per gli appassionati del motorsport. Per me, la 24 Ore rappresenta l’essenza stessa dell’automobilismo sportivo. Allo stesso tempo, il Nurburgring è cruciale per lo sviluppo delle nostre vetture. Tutti i modelli Audi Sport vengono portati al limite al Ring prima di raggiungere la produzione di serie”.

Audi inizierà i festeggiamenti dei suoi 40 anni di attività in occasione del weekend della 24 Ore del Ring.