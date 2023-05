Audi: tra presente e futuro

Audi da sempre ha fama di Casa innovatrice, poiché non si ferma al presente ma guarda al futuro: con questo principio la Casa del quattro anelli ha stravolto totalmente il settore automotive.

Tanti gli esempi che possono essere ripresi per confermare questo comportamento, a partire dall’iconica Audi Ur-quattro del 1980, la prima vettura a trazione integrale che ha dato il via ai modelli a quattro ruote motrici, oppure la RS 2 Avant del 1994 che è la capostipite delle touring prestazionali, per finire ai modelli e-tron che hanno dato il via ai veicoli elettrici.

Il futuro, invece, dalla Casa dei Quattro Anelli, è stato anticipato dai concept delle serie skysphere, grandsphere, urbansphere e activesphere.

I concept della serie sphere rappresentano l’integrazione delle vetture con l’ambiente, nella serie sphere l’abitacolo assume importanza vitale, grazie anche alla propulsione elettrica che consente un miglior sfruttamento degli spazi

L’esempio più eclatante è la Q4 e-tron, che pur con una lunghezza di 4,59 metri, offre un abitacolo da far invidia ai modelli di segmenti superiori.

I concept della serie activesphere, hanno indicato il design degli ultimi SUV della Casa di Ingolstadt, la Q8 Sportback e-tron è la massima espressione dell’eleganza ed efficienza.

Audi skydsphere e urbansphere sono rivoluzionari

Attenzione particolare è stata rivolta anche all’illuminazione con i nuovi tecnologici abbaglianti Matrix: i LED Digital Matrix e gli OLED significano sicurezza ma anche design innovativo

Sui sistemi di illuminazione la Casa tedesca incentra la sua attenzione, perché saranno proprio i gruppi ottici a dare riconoscibilità alle Audi del futuro e consentiranno di metterle in comunicazione con le altre vetture mediante il sistema Car-to-X.

Accanto a queste innovazioni, non viene affatto dimenticata la guida autonoma, nei prototipi Audi è già al livello 4, e si prevede che con questa tecnologia i sinistri si ridurranno del 90%.