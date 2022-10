Audio Berlusconi, Calenda: "Cav cerca di sabotare avvio governo Meloni"

"Detto ciò, io penso che si ricomporranno perché non ci sono alternative"

"Berlusconi cerca di sabotare l'avvio del governo Meloni. Io da avversario ho apprezzato la chiarezza della nota di Meloni perché ribadisce che la politica estera è la bussola di una coalizione di governo e se uno la pensa diversamente non può stare al governo. Detto ciò, io penso che si ricomporranno perché non ci sono alternative. Ma tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e cioè i programmi, le attitudini e i rapporti, ciò e dovrebbe comporre una maggioranza di governo, tra i leader della destra sono disastrosi". Così il leader di Azione Carlo Calenda ospite di Controcorrente.