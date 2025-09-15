Audizione dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Il Gen. Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha svolto un’audizione presso la Commissione Difesa della Camera in merito alle linee generali dell’incarico da lui ricoperto. In avvio del suo intervento, il Generale ha delineato il quadro geopolitico globale, “caratterizzato da una serie di sfide che spaziano dall’Ucraina al Medioriente, passando per il terrorismo internazionale e le nuove guerre ibride che sfumano i confini di un conflitto. In un contesto di questo genere che cambia rapidamente, in cui le sfide si manifestano con complessità senza precedenti con minacce sotto forme articolate, la capacità di difendere il nostro spazio aereo rappresenta un pilastro strategico della nostra libertà, stabilità e prosperità”. Per poter garantire un futuro di pace, il Gen. Conserva ha rimarcato “la necessità di un investimento costante nella difesa”. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha quindi fatto un riferimento alla guerra in Ucraina: “La quantità di droni e missili di diversa tipologia, l’incremento degli armamenti russi, la transizione verso un’economia di guerra, mostrano un livello di minaccia inimmaginabili fino a qualche anno fa”. Per poter affrontare questi nuovi scenari “ha un ruolo centrale anche la capacità di deterrenza fondamentale per dimostrare la nostra determinazione a proteggere gli interessi del Paese. Il che comporta un salto qualitativo a partire dall’addestramento del personale, la prontezza operativa, l’integrazione interforze interna e internazionale. In questo senso, l’Aeronautica Militare oggi necessita di un approccio olistico fondato su 5 fattori centrali: sistemi d’arma, scorte, personali, aeroporti militari, gestione spazio aereo”, ha detto il Gen. Conserva.

