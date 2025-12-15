Audizione del Gen. Portolano sul Documento Programmatico della Difesa

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, è stato audito presso le Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027. In esordio del suo intervento, il Gen. Portolano ha ricordato che il DPP dà piena attuazione alla priorità di impiego e operatività delle forze armate, ammodernamento dello strumento militare e revisione della governance nei processi. La difesa, dice Portolano, non è più solo fisica ma anche salvaguardia dei processi decisionali e la competizione informativa assume un ruolo strategico sulla stabilità degli Stati. Il Documento definisce quattro tendenze chiave: minacce ibride, centralità del Mediterraneo, innovazione tecnologica e ruolo UE nella difesa. Prevede investimenti per modernizzare capacità operative in dieci settori strategici (spazio, mezzi, digitalizzazione, ricerca, infrastrutture) con un bilancio 2025 di 31,3 miliardi di euro. L’obiettivo è ridurre asimmetrie, garantire deterrenza e sostenere la credibilità del Paese. Nella successiva fase di discussione generale alcuni Onorevoli hanno chiesto dei chiarimenti al Capo di Stato Maggiore della Difesa su diversi ambiti, tra i quali: guerra ibrida, multidominio, dome nazionale, potenziamento del personale militare.

Il video dell’audizione