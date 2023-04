Auguri ad Antonio Nasca, il music designer di eventi da sogno

Una carriera in continua crescita: dagli esordi al pianoforte fino alla scommessa vincente del suo brand La Semicroma weddings & events

Roma, 17/04/2023. È noto in tutta Italia per essere il music designer in centinaia di matrimoni da favola in cui con un percorso musicale “tailor made” coinvolge, emoziona e diverte gli ospiti, decretando il successo di ogni giorno speciale affidatogli. Si tratta di Antonio Nasca, l’asso della musica per eventi, che lo scorso 15 aprile ha compiuto 50 anni e così commenta: “un’ottima opportunità per fare un bilancio, senza ansie, ma guardando sempre avanti con energia e propositività”. Un artista eclettico, impegnato in concerti e spettacoli teatrali ma anche un imprenditore coraggioso che nel 2011 fonda La Semicroma Weddings & Events, progetto innovativo nel settore del wedding che lo vede impegnato nel ruolo di music designer, figura chiave per chi decide di organizzare una festa o un evento e vuole renderlo indimenticabile.

“La musica è senz’altro una delle componenti fondamentali per la buona riuscita di una festa, e più nello specifico di un matrimonio”, racconta Antonio Nasca. “Dieci anni fa non ce n’era ancora consapevolezza ed è qui che nasce l’idea di introdurre il ‘wedding music designer’, una figura professionale con uno specifico know-how, che potesse affiancarsi al wedding planner e agli altri professionisti del settore. Un consulente che analizza le esigenze specifiche degli sposi, supportandoli nella scelta del più consono ‘percorso musicale’ da seguire, personalizzandolo come un vero abito su misura”, prosegue l’imprenditore. D’altronde, nell’organizzazione di un qualsiasi evento che coinvolga la sfera personale, sia esso un matrimonio, una festa di compleanno o un evento corporate, non ci si può permettere di sbagliare proprio la scelta della musica, essendo questa un elemento cardine per la sua capacità unica incomparabile di divertire ed emozionare.

Enfant prodige del pianoforte, diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Nasca festeggia una l unga carriera costellata di successi. Solo per citarne alcuni: nel 2003, nelle vesti di produttore, ottiene il 2° posto al Festival di Sanremo per la categoria giovani, con la composizione della colonna sonora de “Il sole di Nina”, ideata insieme al M° Marco Arturo Messina, ha una menzione speciale dal Club Unesco di Udine come “Giovane produttore e artista”; nel 2013 in Campidoglio gli viene conferito il Premio Personalità Europea Giuseppe Perrone, per poi ricevere nel 2016, 2017, 2019 ben tre Italian Wedding Awards come Migliore Intrattenimento Musicale.

Una vita al servizio della musica, quella del M° Antonio Nasca, che a soli sei anni intraprende lo studio del pianoforte classico per poi approdare al canto in adolescenza, quando comincia a coltivare la passione per i musical e la musica leggera, divenendo autore, compositore ed editore: le sue pubblicazioni ad oggi contano oltre 100 titoli: “Ho capito fin da subito che la musica avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. L’idea di trasformare la mia passione viscerale per la musica in un vero e proprio lavoro, si è infatti radicata in me quando ero ancora un adolescente e cominciavo a farmi spazio in questo mondo facendo serate al piano bar. Lo diceva anche Proietti con Palatresi e Di Capri in un Festival di Sanremo di molti anni fa ‘Ma che ne sai se non hai fatto piano bar’: è stata una grandissima scuola”, commenta Antonio Nasca.

Anche la sua attività discografica ha sempre spaziato tra vari generi: musiche strumentali, con produzioni per film-documentari, musiche di commento e sottofondo per la radio e la televisione (RAI TRADE ed RTI). Le esperienze teatrali con la scrittura e la produzione de “I canti del cielo”, spettacolo di musica e prosa su temi sacri. Con il M° Adriano Pupillo scrive “Nerone”, un musical per le scuole commissionato dall’Accademia di Santa Cecilia. “Oltre ad essere molto curioso e costantemente propenso ad imparare cose nuove, sono convinto che oggi nel lavoro sia fondamentale ‘differenziare’ ed avere il cosiddetto piano B. È per questo che nella mia attività musicale ho ricoperto vari ruoli: pianista, cantante, autore ed editore. A completamento di tutto, dieci anni fa, ho deciso di dare una struttura imprenditoriale al mio lavoro, fondando un’agenzia di servizi musicali che mi permettesse uno sguardo più ampio su un mondo che già mi apparteneva, quello della musica, dove oggi sono più riconoscibile grazie al mio marchio”, asserisce l’artista romano.

La Semicroma, agenzia romana specializzata in servizi di event planning ed intrattenimento, dall’organizzazione di feste, matrimoni, ricorrenze speciali, piccoli grandi eventi aziendali, è oggi un punto di riferimento soprattutto nel settore del wedding: “Da imprenditore considero La Semicroma la mia creatura, una figlia che ho cresciuto negli anni, con passione e dedizione e che mi somiglia. Ai giovani musicisti e artisti che vogliono fare carriera in questo settore sento di consigliare, nel mio piccolo, di rincorrere il proprio sogno, stringendo i denti. Servono senz’altro sacrificio, pazienza, creatività, abnegazione, attesa e tanta voglia di mettersi in gioco ma anche piedi ben saldati alla terra”, conclude Antonio, che per festeggiare i suoi cinquant’anni ha scelto di trascorrere una tranquilla vacanza romantica con la moglie Alessandra Casale, modella, attrice e style coach. “Ma con lei”, aggiunge sorridendo, “di tranquillo non c’è mai nulla, per fortuna. Al ritorno una intima cena anche con gli amici stretti e i loro quattro adorati gatti: Ciccio, Milamì, Mimmi e Topotopis, in rigoroso ordine alfabetico, se no si offendono”.

• CONTATTI: https://lasemicromaweddings.com/