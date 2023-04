Aumentano prezzi al supermercato, a marzo +15,6%

L'analisi mensile di NielsenIQ fotografa "Lo stato del Largo Consumo in Italia", trend positivo per fatturato a 9 mld +10%

Nel mese di marzo la distribuzione in Italia continua con un trend positivo del fatturato, registrando ricavi pari a 9 miliardi di euro a totale Omnichannel, in crescita del +10% rispetto alla performance dello scorso anno. A fotografare l'andamento della Grande Distribuzione Organizzata nel nostro Paese è NielsenIQ ne "Lo stato del Largo Consumo in Italia", l’analisi mensile relativa all’andamento dei consumi e alle abitudini di acquisto delle famiglie italiane.

L'indice di inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato (Lcc), ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall’industria, è pari al 15,6% a marzo. La variazione reale dei prezzi, al netto di una riduzione dello 0,9% del mix del carrello della spesa, si attesta al 14,7%. A marzo tutti i canali distributivi riportano un andamento positivo rispetto allo stesso periodo del 2022. Nello specifico, guidano la crescita gli Specialisti Drug (+15,2%), seguiti da Supermercati (+10,7%), Liberi Servizi (+10,5%), Superstore (+9,6%), Discount (+9,1%) e Iper>4.500mq (+8,6%).

La ricerca di NielsenIQ evidenzia inoltre che l’incidenza promozionale (a totale Italia) nel mese trascorso è pari al 23,4%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Infine, l’acquisto di prodotti a marchio del distributore (Mdd) nel mese di marzo si attesta al 22,4% del Lcc nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi mentre è del 30,9% a Totale Italia Omnichannel – inclusi i Discount.