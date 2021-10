Aumento bollette, al via misure Ue anti-rincari

Bollette e aumenti, al via le misure Ue anti-rincari per cittadini e imprese. La Commissione Europea ha infatti messo a disposizione degli Stati membri una serie di strumenti per evitare future crisi. Tra le misure immediate, la possibilità di dilazione temporanea dei pagamenti o pagamenti parziali delle bollette. Negli obiettivi a lungo termine, invece, l'incentivo agli investimenti nelle energie rinnovabili per le imprese.