Aumento spese militari, la Camera respinge le mozioni delle Opposizioni

15 settembre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Aula della Camera ha respinto tutte le cinque diverse mozioni presentate dalle Opposizioni contro l’aumento delle spese militari. Le mozioni rispettivamente di PD, M5S, AVS, IV, AZ, chiedevano, in sintesi, di bloccare l’aumento delle spese militari, destinare più fondi alla sanità e alle politiche sociali. Nello specifico, la mozione del PD chiedeva al Governo di non aderire all’obiettivo del 5% del Pil per spesa militare in ambito NATO con una contemporanea revisione del piano di riarmo sulla linea di quanto proposto da Ursula von der Leyen, oltre che la contrarietà all’utilizzo dei Fondi di coesione europei e del PNRR per il finanziamento delle spese militari. Anche il M5S chiedeva nella sua mozione di evitare qualunque ipotesi di aumento della spesa in difesa con il progressivo aumento delle risorse destinate al Fondo sanitario nazionale. Medesima richiesta contenuta anche nel testo della mozione presentata da AVS, con la specifica di finanziare nel prossimo disegno di legge di bilancio il Fondo sanitario nazionale con almeno 8 miliardi aggiuntivi. AVS, inoltre, chiedeva, al pari dei pentastellati, la ratifica e sottoscrizione del trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw). Anche Italia Viva suggeriva di accompagnare ogni aumento della spesa per la difesa con un miglioramento della spesa sanitaria anche allo scopo di abbattere le liste d’attesa. Infine, Italia Viva, tra l’altro, proponeva di realizzare una tabella di marcia realistica per l’incremento di spesa per la difesa, vincolando tale aumento all’effettivo potenziamento della capacità operativa delle forze armate fino a raggiungere l’obiettivo del 2% del Pil già dal 2025 e il 3,5% entro il 2035. Nel corso della seduta alla Camera è intervenuto il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che ha, tra l’altro, sottolineato come le sfide della difesa e della sicurezza oggi comprendano anche lo spazio, i fondali marini, la cybersicurezza e che l’Italia si è impegnata per fare in modo di ottenere un quadro di definizione flessibile rispetto agli impegni stabiliti nel vertice d L’Aja del 24-25 giugno ovvero poter pianificare liberamente gli aumenti annuali e il termine temporale degli stessi.

Resoconto completo della seduta della Camera

