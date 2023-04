Australia, Binance in ritirata

La crisi dei mercati digitali e l’eccessiva disinvoltura di alcune piattaforme hanno convinto le autorità di tutto il mondo della necessità di regole più chiare e stringenti. Ne risentono investitori e imprenditori, con molti exchange in ritirati da paesi un tempo al centro delle loro attività. È il caso di Binance, leader globale del settore fintech, che, stando a quanto riportato in un comunicato stampa da AFS, l’agenzia australiana che si occupa della regolamentazione dei mercati finanziari, avrebbe cessato con effetto immediato le operazioni in tutto il Paese.