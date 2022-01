Australian Open, Berrettini ko in quattro set e Nadal in finale

Matteo Berrettini non ce l'ha fatta. Il numero uno azzurro in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione, con Rafa Nadal esce sconfitto con onore in quattro set, con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Sarà lo spagnolo a giocare la finale.

E' sfumato quindi in semifinale il sogno australiano di Berrettini. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, che dopo questo Slam salirà al sesto posto, primo azzurro di sempre in semifinale nel Major australiano, non è riuscito ad opporsi al mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009 (sconfitto nelle sfide per il titolo invece nel 2012, 2014, 2017 e 2019), cedendo in quattro set in due ore e 55 minuti di partita nella Rod Laver Arena di Melbourne.

Per Berrettini è stata la terza semifinale di uno Slam in carriera, dopo Us Open 2019 e Wimbledon 2021, mentre Nadal cercherà ora di conquistare il titolo vinto per l'ultima volta nel 2019 e aspetterà il vincente dell'altra semifinale in programma tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.