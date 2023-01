Australian Open, Djokovic vince ma ginocchio ha problemi

Il serbo al terzo turno: "Il tendine non va bene per niente"

Il tendine del ginocchio sinistro "non va bene per niente. Stavo meglio dopo la prima partita. Penso un giorno alla volta, vediamo che succederà". Novak Djokovic non è certo sereno nell'intervista dopo il successo in quattro set sul francese Enzo Couacaud al 2° turno dell'Australian Open. Il serbo ha completato la sua 23ma vittoria consecutiva sulla Rod Laver Arena, e festeggiato così la sua striscia più lunga di successi in carriera sul campo principale di Melbourne Park, dove ha celebrato i nove trionfi su nove finali disputate.

Il vincitore di 21 titoli dello Slam ha chiesto l'intervento del fisioterapista nel corso del 2° set per dei problemi alla gamba sinistra, infortunata due settimane fa al torneo di Adelaide.