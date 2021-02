Australian Open, Fognini vince derby: scintille con Caruso

(Adnkronos)

Fabio Fognini vince un derby ad alta tensione con Salvatore Caruso e accede al terzo turno dell'Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam. Il ligure, numero 17 del mondo, ha superato il siciliano dopo una battaglia in cinque set conclusa con il super tie-break: 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (14-12) il punteggio a favore di Fognini dopo 3 ore e 56 minuti di gioco.

Scintille tra i due italiani al termine dell'incontro, con Caruso che si è lamentato con Fognini per qualche parola di troppo pronunciata nei momenti più caldi della sfida. "Non posso dire che hai culo? E allora perché mi rompi il c...", ha detto Fognini, costretto ad annullare un match point al connazionale prima di chiudere l'incontro.

"Da te non me lo aspetto", ha replicato Caruso, che ha poi imboccato la strada degli spogliatoi visibilmente contrariato. Fognini, invece, ha scagliato lontano una bottiglia d'acqua prima della consueta intervista post-gara.