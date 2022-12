Austria, 2 dispersi dopo valanga

Due feriti per la valanga nella zona di Lech-Zurs

Due dispersi in Austria dopo una valanga che si è verificata nel comprensorio sciistico di Lech-Zürs. Inizialmente si temeva che fossero coinvolte almeno 10 persone. In realtà, il bilancio è stato progressivamente ridimensionato. Proseguono le ricerche dei dispersi, mentre 2 persone hanno riportato lievi ferite, secondo i media austriaci. Un ferito è stato trasferito all'ospedale di Innsbruck, l'altro ha raggiunto autonomamente un ospedale della zona. Nessun problema per altre 6 persone, rapidamente identificate e individuate dai soccorsi.