Tutte in salvo le dieci persone coinvolte

Nessuna vittima ma un ferito grave nella valanga che ha colpito un gruppo di sciatori austriaci a Lech, in Austria, nella stazione sciistica di Zurs. In un video ripreso con il cellulare il momento in cui la massa nevosa si stacca a 2.700 metri di altitudine, tra le grida degli sciatori che vengono coinvolti.