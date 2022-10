Austria, leader Partito della birra: "In Italia più chance con Partito del vino"

"Forse un Partito del vino potrebbe avere più possibilità di successo ma perché no?". Scherza così con l'Adnkronos Dominik Wlazny, presidente e fondatore del Bierpartei austriaco, uscito terzo a sorpresa, con oltre l'8% dei voti, alle elezioni presidenziali che si sono svolte domenica in Austria, pensando all'ipotesi di 'esportare' il suo partito in altri paesi.

"Sono ancora sopraffatto dall'incredibile successo", risponde poi analizzando l'esito del voto. "A differenza di altri paesi, il presidente federale in Austria è eletto direttamente dal popolo, è un'elezione personale, non un'elezione di partito, era quindi un vantaggio essere indipendenti dai grandi partiti al potere. Molti austriaci sono delusi dai partiti di vecchia data", sostiene.

Quanto ai temi, spiega, "ho affrontato apertamente questioni urgenti come la protezione del clima, la solidarietà, la parità di diritti per le donne o la povertà infantile e ho chiesto un discorso più ampio. Questo ha fatto appello soprattutto - ma non solo - ai giovani elettori. Non sono un politico professionista, ma molti elettori mi hanno detto che mi hanno votato proprio per questo, perché parlo la loro stessa lingua".