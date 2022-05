Autismo, Casellati apre a Milano primo In&Aut Festival

Sarà la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a inaugurare la prima edizione di IN&AUT Festival, l’evento finalizzato a sensibilizzare il grande pubblico e i media rispetto al tema dell’assistenza e dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, che si terrà a Milano dal 13 al 15 maggio alla Fabbrica del Vapore.

La Presidente Casellati – confermando la sensibilità e l’impegno più volte dimostrato nei confronti del mondo delle “fragilità” – ha comunicato di voler essere presente venerdì 13 maggio alle ore 12 a Milano alla Fabbrica del Vapore per aprire i lavori del Festival. In&Aut Festival si articolerà in seguito su tre giorni di dibattiti scientifici e di confronti con il mondo della politica e delle istituzioni nazionali e locali che si occupano di salute, lavoro e disabilità; presentazione di libri; film; documentari; letture; musica; spettacoli; laboratori; ristorazione sociale; interviste e testimonianze sul tema. L’evento che ha il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia, vedrà come protagonisti a Milano, le istituzioni, la comunità scientifica, gli imprenditori, le famiglie, le associazioni, il Terzo Settore e le Aziende. All’iniziativa hanno aderito alcune tra le Fondazioni più impegnate su questi temi: Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Sacra Famiglia, Fondazione Bracco, Fondazione Adecco e molte altre.