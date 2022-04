Autismo, evento all’Istituto di Neuropsichiatria Infantile 'Giovanni Bollea'

Laboratori per i bambini, musica e magia, oltre a esperienze di inclusione dei bambini, ragazzi e persone autistiche nel campo dello sport, della musica e del teatro. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo si è tenuto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile “Giovanni Bollea” l’evento “C’è un posto per tutti” rivolto ai bambini, alle famiglie e agli operatori della salute con la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sensibili al tema dell’autismo.

"Il 2 aprile è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo (Waad, World Autism Awareness Day), sancita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu - si legge in una nota - L’Onu in tale ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, afferma l’impegno a promuovere la piena partecipazione di tutte le persone con autismo, assicurare che abbiano il supporto necessario per poter esercitare i propri diritti e la propria libertà. Il tema scelto quest’anno dall’ONU è l’istruzione inclusiva per tutti. Questo tema nasce dalla riflessione che le restrizioni imposte dalla pandemia hanno pesantemente compromesso il funzionamento dei bambini e ragazzi autistici in seguito all’improvvisa interruzione delle loro attività educative e riabilitative e alla improvvisa scomparsa di tutti i loro punti di riferimento. Le famiglie si sono trovate a dover gestire regressioni e comportamenti problematici e in molti casi la perdita di acquisizioni faticosamente raggiunte. Per questo si considera necessario e imprescindibile garantire un’istruzione inclusiva per tutti che 'non lasci nessuno indietro'".