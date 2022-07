Auto a fine vita, in Italia oltre 1 mln ogni anno

Ogni anno in Europa si contano circa 6 milioni di veicoli fuori uso che, tradotti in peso, corrispondono a circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti. In Italia i veicoli fuori uso sono circa un milione e cento. Secondo i dati più̀ aggiornati, la quasi totalità̀ dei veicoli a fine vita gestiti a livello europeo viene sottoposta a riutilizzo e riciclo, mentre una quota minoritaria va a recupero. E' quanto emerge da uno studio, frutto della collaborazione tra la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e l’Associazione Industriale Riciclatori Auto (Aira), che analizza e aggiorna il quadro della gestione dei veicoli fuori uso in Italia.

In Italia la filiera ha raggiunto una percentuale di riutilizzo e riciclo pari all’84,7% del peso medio del veicolo, in linea con il target europeo dell’85% previsto per il 2015, mentre il recupero totale si attesta all’84,7%, decisamente lontano dal raggiungimento dell’obiettivo del 95%. La media europea per il riutilizzo e riciclo dei veicoli fuori si è attestato all’89,6% e il tasso di recupero è al 95,1%.

Da qui la richiesta di una disciplina sulla gestione dei veicoli fuori uso che: introduca un regime Epr (responsabilità estesa del produttore) in grado di rispondere ai principi di responsabilità definiti dalla direttiva quadro sui rifiuti o tracciare in maniera efficace le performance di trattamento anche per marchi automobilistici o incrementare la platea dei veicoli fuori uso da sottoporre alla disciplina della direttiva o contrastare il fenomeno delle esportazioni a scopo elusivo di veicoli usati; imponga obiettivi di riciclo per singole frazioni di materiali, in particolare vetro, plastica e metalli non ferrosi; definisca premialità tenendo conto del contenuto di materie riciclate e dei componenti riutilizzati nei nuovi veicoli; colmi il deficit impiantistico, dando attuazione al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (Pngr); sostenga la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di riciclo. Le proposte verranno inviate anche alla Commissione europea.

“La disciplina oggi vigente, risalente al 2003 - ha dichiarato Stefano Leoni, presidente di Aira - si è dimostrata inadeguata, in particolare riguardo al modello di governance della filiera del trattamento dei veicoli fuori uso, all’incapacità di traguardare le performance richieste dall’Ue, al disordine normativo sulla ripartizione delle attività di trattamento all’interno della filiera di gestione dei veicoli fuori uso e all’assenza di stimoli per l’innovazione, l’evoluzione tecnologica e il completamento del fabbisogno impiantistico. È quindi necessario agire per superare queste criticità”.

"Come Aira - ha aggiunto - riteniamo che questo sia il momento giusto per intervenire, in quanto entro la fine dell’anno la Commissione europea presenterà una proposta di modifica delle direttive in materia e, non meno importante, in quanto ci troviamo all’alba di una rivoluzione tecnologica e culturale, come il progressivo incremento dei veicoli elettrici e lo sviluppo di pratiche commerciali come lo sharing. È, inoltre, importante che l’Italia durante questa transizione normativa e tecnologica coinvolga organicamente gli stakeholder, chiediamo quindi che venga istituito presso il ministero della Transizione ecologica un tavolo di confronto a cui partecipino tutte le rappresentanze delle categorie interessate”.

“Il settore del riciclo dei veicoli fuori uso - ha ricordato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - è strategico per un Paese, come il nostro, che ogni anno importa circa 20 Mt di acciaio e lo sarà ancor di più in futuro con la crescita delle auto elettriche che richiedono una maggiore quantità di materiali pregiati e classificati come critici. Abbiamo condotto questo studio perché purtroppo abbiamo dovuto constatare che il settore finora non ha avuto la dovuta attenzione nella definizione della rotta verso l’economia circolare e l’Italia non è finora riuscita a centrare l’obiettivo europeo di recupero”.