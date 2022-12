Auto a noleggio (meglio se elettrica): la scelta green che aiuta anche il portafoglio

in collaborazione con: Posizioneuno

Il mondo del noleggio di automobili sta andando incontro a un’ulteriore crescita, testimoniando così la vitalità del settore in un periodo storico tutto sommato critico per il settore automotive: la contrazione del mercato automobilistico, infatti, sembra non intaccare il settore nel noleggio, che si conferma dinamico sia sotto il profilo delle immatricolazioni, sia sotto quello del fatturato, i cui valori continuano a crescere. Il ricambio auto è ogni giorno più accessibile grazie alle diverse formule di nolo, che permettono di mettersi alla guida anche di veicoli green, con un occhio attento alle basse emissioni di CO2, a prezzo vantaggioso.

Il successo delle formule di noleggio

Tra tutte le formule di accesso a veicoli di ultima generazione, il noleggio a lungo termine si conferma ideale per una grande quantità di automobilisti desiderosi di mettersi al volante di mezzi ecosostenibili e di comprovata affidabilità. In un momento storico critico per gli acquisti di veicoli nuovi, tra crisi dei chip semiconduttori e le conseguenze dell’emergenza sanitaria globale, i prezzi e i tempi di attesa del mercato del nuovo non fanno che aumentare, provocando un fisiologico rimbalzo dell’utenza verso soluzioni alternative.

La principale opzione si è confermata proprio la formula del noleggio lungo termine, decisiva per chiunque desideri mettersi al volante di un’auto, senza tuttavia sostenere i costi di un acquisto, né andare incontro a quegli oneri e svantaggi che si collegano alla piena proprietà. La soluzione assicurata dalla possibilità di noleggiare un’auto dietro pagamento di una rata mensile fissa garantisce infatti la certezza della spesa, con un’unica sola variabile: i consumi, chiaramente ammortizzabili se si propende per un’auto elettrica, la cui alimentazione è in genere meno dispendiosa.

I vantaggi delle formule di noleggio

È possibile affermare che chiunque desideri noleggiare un’auto finisce certamente per risparmiare, sul lungo periodo, rispetto a chi decide di acquistare un veicolo analogo. A fare la differenza è la proprietà del veicolo, che nel caso del noleggio non va all’automobilista, ma alla stessa società di noleggio: in questo senso, è chiaro che la svalutazione del mezzo è un costo che non ricade sull’automobilista, ma sull’azienda che risulta autentica proprietaria dell’auto.

Aggirata dunque quella svalutazione cui vanno fisiologicamente incontro tutte le auto che escono da una concessionaria, tra i vantaggi del noleggio lungo termine spiccano certamente l’abbattimento di tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo: anche questi costi, dietro pagamento del canone mensile, sono delegati direttamente all’agenzia di noleggio auto, cui spettano le scadenze nonché il pagamento di assicurazione, tassa di proprietà e tutte quelle incombenze tipiche della piena proprietà di un veicolo.

Perché noleggiare un’auto elettrica

Il pagamento di una rata fissa mensile concordata in sede di stesura di contratto permette di accedere agevolmente e a prezzo contenuto a veicoli di ultima generazione, tra cui si distinguono ovviamente le auto elettriche. Il vantaggio in questo caso è evidente e va molto oltre l’allineamento a quella spinta ecologista che sta caratterizzando un po’ tutto il mercato contemporaneo e le attuali esigenze dei consumatori, oggi molto più attenti all’ambiente.

Noleggiare un’auto elettrica, infatti, significa aiutare l’ambiente abbattendo le emissioni di CO2 e allo stesso tempo permettersi di sedersi al volante di un veicolo di comprovata qualità e affidabilità, con ricadute positive sulla propria esperienza di guida. Dietro questa affermazione, si nascondono non soltanto i comfort che solitamente caratterizzano i mezzi più moderni e tecnologicamente avanzati, ma anche quelle comodità particolarmente ricercate dagli automobilisti che hanno bisogno di muoversi nei principali centri urbani. Il riferimento va qui alle ZTL – Zone a Traffico Limitato, cui di solito si può accedere gratuitamente soltanto a bordo di veicoli a basse o zero emissioni, e alle strisce di parcheggio blu, in alcune città completamente gratuite per chiunque sia alla guida di un’auto elettrica.

Considerando che anche la politica di incentivi statali ha cominciato a muoversi in appoggio alle soluzioni di noleggio auto elettriche, la convenienza per chiunque desideri mettersi alla guida di un veicolo green non può che crescere. Se si considera infine che, con le formule di noleggio, l’unico costo variabile a carico dell’automobilista è il rifornimento, si può valutare positivamente la scelta di un’auto a zero emissioni in virtù dei costi ridotti dell’energia elettrica, rispetto ai tradizionali rifornimenti a diesel, benzina o gasolio.