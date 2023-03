Auto, Ac Frosinone motore del cambiamento: via a progetto divulgativo

“Automobile Club Frosinone, motore del cambiamento”. E' il titolo del Progetto divulgativo presentato alla stampa giovedì 30 marzo, presso la Camera di Commercio Frosinone Latina, a Frosinone. L’iniziativa – promossa da Automobile Club Frosinone, da TSA S.r.l. e De Vellis Servizi Globali S.r.l. – si articola in un ciclo biennale di eventi divulgativi gratuiti sui temi legati alla sostenibilità ambientale ed alla protezione del capitale naturale del pianeta secondo gli scopi assunti dall’ONU con “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

“Siamo onorati di ospitarvi qui in Camera di Commercio e ringrazio Maurizio Federico, Presidente dell’Automobile Club di Frosinone, per aver ideato questo progetto divulgativo sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030", dice il Presidente della Camera di Commercio Frosinone, Giovanni Acampora, che ha fatto gli onori di casa in apertura dei lavori.

“Abbiamo immaginato un ciclo biennale di conferenze gratuite per divulgare, con il contributo di esperti provenienti dal mondo accademico e scientifico, i traguardi che il mondo deve raggiungere e cosa può fare ogni cittadino per contribuire”, ha aggiunto il presidente Automobile Club Frosinone, Maurizio Federico, che ha evidenziato il sentimento di collaborazione e di stimolo che anima gli enti coinvolti. “La condivisione del sapere è lo strumento per comprendere la responsabilità che ognuno è chiamato ad assumersi per adeguarsi consapevolmente al cambiamento in atto”, ha detto il curatore dell’iniziativa, Michele D’Ambrosio che ha aggiunto: "Frosinone può diventare un laboratorio culturale e scientifico con l’ideazione di un Forum Frosinone ambiente dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e la transizione ecologica.” Questa è l’idea avanzata al pubblico ed alle autorità presenti in sala. Il progetto gode del patrocinio morale di Regione Lazio, Provincia e Comune di Frosinone, Camera di Commercio Frosinone Latina, Università degli Studi di Cassino e Fondazione Principe Alberto II di Monaco.