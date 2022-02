Auto, Assilea: "Consiglio Stato boccia ricorso Agcm, fatta chiarezza su sentenza Tar"

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la sentenza del Tar Lazio che, nel 2020, aveva annullato il provvedimento sanzionatorio, pari complessivamente a 678 milioni di euro, inflitto l'anno prima dall'autorità alle principali captive bank e ai relativi gruppi automobilistici, oltre che alle associazioni di categoria Assofin e Assilea.

Con la decisione del Consiglio di Stato, si legge in una nota di Assilea, "viene fatta definitivamente chiarezza e confermata nuovamente la piena legittimità dell’operato" dell'associazione che, prosegue, "aveva già visto accolte dal Tar le proprie ragioni" e "ha sempre rivendicato che l’Agcm non aveva considerato la struttura, il ruolo e le attività concretamente svolte dalla stessa Assilea, che riguardavano solo statistiche aggregate, anonime e mai dati previsionali e, soprattutto, per l’inesistenza di una intesa restrittiva del mercato", conclude la nota.