Auto blu sono aumentate nel 2021: sono quasi 30mila

Aumentano le auto blu in dotazione alle pubbliche amministrazioni nel 2021, risultano registrate 29.894, con un incremento del 12,3% (pari a 3.267 auto in più) rispetto al numero di fine 2020, che si fermò a quota 26.627. E' quanto emerge dall'ultimo censimento sulle auto di servizio al 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, il censimento appena concluso segnala come il 92% delle auto di servizio risulti in uso a uno o più uffici o servizi senza autista (27.462 su 29.894 veicoli), mentre solo l’8,14% - pari a 2.432 mezzi - è in uso con autista: 850 a uso esclusivo, 1.582 a uso non esclusivo. Dalla rilevazione, a cura del Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez PA, emerge inoltre che il numero medio delle autovetture registrate per amministrazione scende a 3,6 contro 3,9 dell’anno precedente e che alla statistica hanno risposto 8.142 enti, l’80% dei 10.128 registrati, con un aumento del 21,6% (+1.449) rispetto alla rilevazione precedente.

"Siamo rientrati nella fisiologia del censimento, che ho voluto avviare durante il mio primo incarico a Palazzo Vidoni, nel 2010, quando l'Italia aveva un numero esorbitante di auto di servizio. Abbiamo usato l’arma della trasparenza per riportare nel tempo le auto sotto le 30mila. Continueremo a monitorare e a vigilare: questa rilevazione è uno strumento concreto di efficientamento della Pubblica amministrazione", ha commentato il ministro per la Pa Renato Brunetta.