Auto contro scooter a Velletri, morto 14enne

L'incidente stradale la notte scorsa in via Colle Caldara

Un 14enne è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Colle Caldara a Velletri (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Volkswagen Golf, guidata da un 38enne, e uno scooter, condotto da un 14enne, entrambi di Velletri.

A causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi, il 14enne è morto. Il 38enne è stato invece medicato in ospedale. La salma del ragazzo è stata trasportata all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria.