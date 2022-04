Auto elettriche, italiani favorevoli 'ma costa troppo'

Tra gli italiani cresce l’interesse per le vetture elettriche, ma il loro eccessivo costo resta il principale ostacolo: per acquistarle sono disposti a spendere intorno al 30% in meno, ma nemmeno gli incentivi sono di aiuto. Eppure un italiano su due indica che acquisterebbe una vettura ibrida e il 38% si dichiara pronto per l’elettrico. Trai i principali motivi che guidano questa scelta, in primis la ragione ambientale indicata dal 50% del campione, seguita dalle opportunità di risparmio su consumi e costi di manutenzione (42%).