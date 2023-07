I vigili del fuoco sono intervenuti sulla E45 corsia sud al km 196,a Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena per l'incendio di una macchina. Spente le fiamme, che hanno avvolto l'intera citycar, è stata chiusa la superstrada per le operazioni di soccorso. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la Polizia Stradale.