Auto, Pichetto: "Italia può essere grande produttore di e-fuel"

Il ministro dopo l'ok al regolamento Ue: "Non siamo soddisfatti che non si sia dato un po' più di tempo per fare una valutazione sul bilanciamento nella produzione dei biocarburanti" rispetto alle emissioni

"Io credo che l'Italia potrà essere un grande produttore di carburante sintetico perché stiamo investendo molto anche sull'idrogeno". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a Radio anch’io su Rai Radio 1 dopo l'approvazione del regolamento Ue sulle emissioni degli autoveicoli.

Il ministro ricorda che due anni fa è cominciata la "battaglia per gli endotermici", poi, "finalmente, è arrivata anche la Germania, con la Germania si è arrivati al motore endotermico con carburante sintetico e questo vale per tutti".

Sui biocarburanti "la valutazione a livello europeo è stata 'in questo momento no' perché fanno emissioni. Nella mia dichiarazione ho detto: noi non siamo soddisfatti per come è stata gestita, siamo contenti che c'è il motore endotermico, ci sta bene l'e-fuel, potremmo diventare uno dei grandi produttori di e-fuel vista anche la nostra posizione geografica, non siamo soddisfatti che non si sia dato un po' più di tempo per fare una valutazione sul bilanciamento nella produzione dei biocarburanti" rispetto alle emissioni di CO2.