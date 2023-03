Auto verdi, accordo Ue su stazioni di ricarica

Consiglio e Parlamento Ue hanno trovato un'intesa sulle modalità di ricarica delle cosiddette 'auto verdi'. L'accordo riguarda la realizzazione, sulle principali reti stradali dei Paesi dell'Unione europea, di stazioni elettriche e a idrogeno per vetture e mezzi pesanti. In base all'intesa raggiunta, le stazioni di ricarica per le auto elettriche dovranno essere installate ogni 60 chilometri entro il 2026 sui principali assi stradali indicati nelle reti prioritarie dei trasporti europee (Ten-T).

L'intesa, prima di diventare definitiva, dovrà ora essere esaminata e approvata dagli ambasciatori dei 27 e dal Consiglio nonché dalla commissione trasporti e della plenaria dell'Europarlamento.