Autogrill aderisce alla prima Giornata della Ristorazione

Autogrill aderisce alla prima edizione della Giornata della Ristorazione, iniziativa nazionale ideata e organizzata da Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che coinvolge oltre 5000 ristoratori italiani e 500 ristoranti italiani all’estero per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione italiana.

“La Giornata della Ristorazione rappresenta una importante occasione per celebrare la cultura della ristorazione italiana e l’arte del convivio, due concetti che rappresentano l’essenza stessa di Autogrill”, ha commentato Massimiliano Santoro, ceo Europe Italy di Autogrill e Vicepresidente Fipe. “Attraverso la nostra partecipazione vogliamo trasmettere positività, forza e resilienza all’intero settore, soprattutto in un momento storico in cui a fare la differenza sono la passione per l’eccellenza gastronomica e la voglia di fare rete tra operatori. In questa direzione, il mondo della ristorazione può realmente farsi portavoce di un rinnovato senso di comunità e di coesione, promuovendo i valori di inclusione, condivisione e relazione che risiedono alla base della cultura dell’ospitalità. Autogrill da sempre ricopre un ruolo importante all’interno della filiera del Made in Italy, attraverso la valorizzazione delle eccellenze di ogni singolo territorio, un’offerta che esalta la tipicità dei prodotti locali e lo sviluppo di concept che richiamano le specificità territoriali, dove tradizioni regionali e contaminazioni internazionali si fondono in menù firmati da alcuni tra i più grandi chef italiani”.

“L’adesione di Autogrill aggiunge un tassello strategico della nostra Giornata della Ristorazione: questa partecipazione significa infatti poter contare sul supporto dell’azienda leader della ristorazione sui canali di viaggio nel nostro Paese”, ha dichiarato il Presidente Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani.

“Proprio sulle strade, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, lungo tutta la Penisola, transitano ogni anno milioni di visitatori italiani e stranieri che nelle aree di servizio trovano la garanzia di un assaggio di qualità dell’accoglienza e dei prodotti italiani. Questo spirito di servizio, che va a vantaggio dell’immagine del Paese e dell’intera filiera turistica, insieme alla professionalità di un grande gruppo con presenza diffusa, che coniuga elevati standard qualitativi con un’offerta diversificata sui territori, sono elementi pienamente allineati con il progetto che la Giornata della Ristorazione sottintende”, conclude Stoppani.

Filo conduttore di questa prima edizione è il pane, simbolo per eccellenza di condivisione. Ogni ristorante aderente alla Giornata ha proposto una ricetta a base di pane, con la quale rendere la propria interpretazione del tema dell’ospitalità. Autogrill ha scelto i fusilli alla mediterranea con briciole di pane tostato, una ricetta rivisitata in chiave moderna e innovativa che rimanda immediatamente al territorio, al buon cibo delle tavole italiane e al piacere di stare insieme. La Giornata della Ristorazione 2023 ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa.