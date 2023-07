Autohero Italia seleziona le 3 utilitarie perfette per neopatentati.

Qual è la categoria di auto usate perfetta per i neopatentati?

Da una recente indagine di Autohero risulta che le utilitarie usate per i neopatentati grazie a caratteristiche come sicurezza, design e praticità: Fiat 500, Peugeot 208 e Ford Fiesta.

Il primo modello consigliato è la Fiat 500, l'auto che rappresenta la "dolce vita". Estremamente affascinante e pratica, nota per il suo design vintage ma ancora molto attuale anche grazie ai recenti restyling.

Un'altra alternativa per i neopatentati è la Peugeot 208 che, grazie alla sua versatilità, è adatta ad ogni tipo di esigenza. Questa utilitaria rappresenta soprattutto la combinazione perfetta per chi sta muovendo i primi passi nella guida.

Infine ma non per importanza, la Ford Fiesta. Un’auto particolarmente apprezzata dai neopatentati. Compatta e pratica, è un’ottima alleata quando si tratta di parcheggi, per semplificare la vita ai guidatori meno esperti.

Le utilitarie adatte ai neopatentati si distinguono per la sicurezza, design e praticità alla guida.

"Le utilitarie rappresentano la categoria di auto usate ideale per i neopatentati che sono alla ricerca di un'auto usata affidabile e sicura. In Autohero ci impegniamo a fornire veicoli di alta qualità a tutti coloro che sono alle prime armi, e non solo, assicurandoci che ogni auto sia stata accuratamente selezionata e ispezionata per garantire fiducia e sicurezza sulla strada" afferma Soni Leraj, Director Retail Italy Autohero.