AUTOMOBILI PININFARINA CONSOLIDA IL TEAM DI MANAGEMENT E PRESENTA IN ANTEPRIMA LA NUOVA VETTURA PROGETTATA PER I COLLEZIONISTI PIÙ ATTENTI

CAMBIANO, Italia, 25 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Giunta al quinto anniversario, Automobili Pininfarina ha annunciato oggi le diverse strategie volte al consolidamento del marchio come produttore delle auto di lusso interamente elettriche più ambite e desiderabili al mondo.

Oltre a presentare le nuove figure nominate dal CEO Paolo Dellachà come parte del team di management, l'azienda ha confermato l'intenzione di lanciare in estate una nuova ed esclusiva vettura in edizione limitata progettata per i collezionisti più attenti.

Il CEO di Automobili Pininfarina Paolo Dellachà ha dichiarato: "Il quinto anniversario di Automobili Pininfarina è l'occasione per celebrare gli incredibili risultati ottenuti dall'eclettico gruppo di esperti che abbiamo riunito nelle nostre sedi europee di Cambiano e Monaco di Baviera. Siamo orgogliosi di promuovere a un nuovo ruolo Andrea Crespi e Andrea Novello, entrambi già parte del nostro team ed entrambi dotati di enorme esperienza, talento e ambizione; contribuiranno ad accelerare la crescita di Automobili Pininfarina in modo progressivo e sostenibile."

"Dopo aver infranto molteplici record del mondo per un veicolo di serie, la Battista è la prima hyper GT elettrica a raggiungere clienti in ogni parte del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti e ora persino in Canada. È stato un piacere presentarla personalmente presso il nostro partner esclusivo a Toronto la scorsa settimana."

"Il nostro impegno è costantemente rivolto a soddisfare ancora più clienti in futuro e per questa ragione presenteremo in estate la prima di una serie di nuove, spettacolari vetture progettate per la nostra sempre più ricca community di clienti. Mostreremo un nuovo volto del nostro design e della nostra creatività, onorando come sempre la tradizione indissolubilmente legata al nome Pininfarina."

Andrea Crespi è stato nominato Chief Technical Officer; in precedenza ricopriva il ruolo di ePowertrain and High Voltage Systems Director presso Automobili Pininfarina. Prima di entrare a far parte dell'azienda nel 2018 ha occupato posizioni di senior management in Aston Martin e Maserati, che gli hanno permesso di maturare una vasta esperienza nell'architettura e nella progettazione di veicoli elettrici per svariati marchi del lusso.

Crespi ha svolto un ruolo chiave nel raggiungimento delle prestazioni da record della Battista, merito dell'evoluta architettura EV della vettura, e guiderà ora lo sviluppo tecnico di tutte le future auto di lusso prodotte da Automobili Pininfarina.

In occasione della sua nomina a Chief Technical Officer Andrea Crespi ha dichiarato: "Si tratta di un momento di evoluzione fondamentale per Automobili Pininfarina, poiché stiamo ottimizzando la nostra visione tecnica e ci stiamo preparando ad ampliare la nostra offerta di veicoli elettrici di lusso. L'intero team di Automobili Pininfarina è guidato dall'innovazione e della maestria artigianale; sono due aspetti connaturati al DNA dei nostri ingegneri, progettisti ed esperti di business di caratura internazionale. Sono lieto di guidare un team tecnico che darà vita a prodotti, servizi ed esperienze sulla base di questi valori, che rispecchiano quelli dei nostri clienti più attenti in tutto il mondo."

Automobili Pininfarina accoglie inoltre nel team di management l'attuale Production Director Andrea Novello nel nuovo ruolo di Chief Operating Officer. Prima di entrare a far parte dell'azienda nel 2018 ha ricoperto posizioni in Maserati e Pininfarina S.p.A, che gli hanno permesso di crescere come ingegnere di grande talento ed esperienza nello sviluppo di carrozzerie e auto di lusso.

Andrea Novello ha spiegato: "Ho un forte legame personale con il marchio Pininfarina: oltre ad aver lavorato in passato a Cambiano, anche parte della mia famiglia ha lavorato prima di me presso questo celebre stabilimento. È la mia seconda casa!"

"Mi sento molto motivato dall'ingresso in questo nuovo, fantastico team e dalla prospettiva di plasmare un brillante futuro per l'azienda, offrendo ai nostri clienti un'esperienza di proprietà impeccabile dall'inizio alla fine. Io e il mio team siamo orgogliosi di dare vita a un'auto di lusso straordinaria come la Battista e siamo pronti a contribuire alla crescita del nostro marchio introducendo quest'anno la prima di una serie di incredibili veicoli interamente elettrici."

Le due nomine consolidano il team di management formato da Dave Amantea (Chief Design Officer), Dan Connell (Chief Brand Officer) e Gösta Henning (Chief Sales Officer). Quest'anno il team prevede di svelare un nuovo ed entusiasmante veicolo interamente elettrico che risponderà alle richieste della clientela e darà vita a un raro e splendido capolavoro degno del nome Pininfarina.

Automobili Pininfarina ha attualmente un organico di 116 persone nelle sedi di Cambiano, in Italia, e Monaco di Baviera, in Germania. La produzione in serie dell'hyper GT interamente elettrica Battista è iniziata nell'estate 2022 e nello stesso anno sono cominciate anche le consegne ai primi clienti in tutto il mondo. Nel febbraio di quest'anno la Battista ha infranto una serie di record di velocità sul circuito indiano di Natrax, tra cui lo strepitoso record del mondo sul quarto di miglio in 8,55 secondi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTE DEL REDATTORE

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA (LINK ALLA CARTELLA STAMPA)

La Battista sarà l'auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più desiderato e sostenibile al mondo. L'azienda rappresenta un investimento integralmente sostenuto da Mahindra & Mahindra Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062826/Automobili_Pininfarina_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2062831/Automobili_Pininfarina_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2062824/Automobili_Pininfarina_3.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2062825/Automobili_Pininfarina_4.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/automobili-pininfarina-consolida-il-team-di-management-e-presenta-in-anteprima-la-nuova-vettura-progettata-per-i-collezionisti-piu-attenti-301807239.html