Automotoretrò e Automotoracing scaldano i motori

Automotoretrò e Automotoracing, in programma a Fiere di Parma sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, in concomitanza con Mercanteinfiera si appresta ad aprire i battenti.

«Siamo molto emozionati di celebrare questo importante traguardo per Automotoretrò con un nuovo inizio, spiega l’organizzatore e ideatore dell’evento Beppe Gianoglio. E' stato un periodo di grande evoluzione per la fiera e abbiamo scelto di accogliere la sfida e rinnovarci, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci ispirarono quarant’anni fa. Riteniamo che oggi più che mai, in un momento di grande riflessione e cambiamento del concetto di mobilità, la valorizzazione e il racconto della storia dell’industria automobilistica del secolo scorso sia di massima importanza al fine di conservarne la memoria e trarre ispirazione per le scelte di domani».

L’evento sarà l’occasione per celebrare i quarant’anni di Automotoretrò.

Come ogni anno non mancheranno i club storici come Land Rover Registro Storico Italiano, Registro Fiat Italiano e Scuderia Jaguar Storiche, solo per citarne alcuni.

Tra le vetture più curiose, una piccola spider MGF rossa del MG Owners Club che ha viaggiato dal tacco d’Italia a Capo Nord attraverso trenta paralleli e oltre 184.000 chilometri.

La quarantesima edizione di Automotoretrò saprà stupire anche gli amanti del collezionismo con due aste esclusive.

Sabato 4 marzo la Casa d'aste della Motor Valley concederà al miglior offerente alcuni cimeli d’epoca, dal casco autografato di Fernando Alonso indossato nella stagione 2014 fino all'ombrello personale di Enzo Ferrari.

Domenica infine la fiera ospiterà inoltre il raduno organizzato da Rosso-italia.it, Autoluce, Garage del Tempo e il Club Bologna Autostoriche, che porteranno oltre 30 vetture sportive e storiche tra cui diverse Ferrari, Porsche, Maserati e Alfa Romeo.