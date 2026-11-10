Autonomia differenziata, la Camera fissa il termine per la conclusione dell’esame

Con quattro distinte votazioni, l’Aula della Camera ha approvato la richiesta del Governo di stabilire una data certa per la conclusione dell’esame dei singoli disegni di legge relativi alle intese sulle particolari forme di autonomia sottoscritte con le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. La decisione definisce quindi il calendario entro il quale la Camera sarà chiamata a completare l’esame dei quattro provvedimenti, collocandone la trattazione tra il 20 e il 28 gennaio 2027. In particolare, il termine è stato fissato entro il 20 gennaio per il disegno di legge relativo al Veneto, entro il 21 gennaio per quello riguardante la Liguria, entro il 27 gennaio per la Lombardia ed entro il 28 gennaio per il Piemonte. La fissazione di scadenze distinte per ciascun provvedimento consente di programmare i successivi passaggi parlamentari delle intese sottoscritte tra lo Stato e le singole Regioni nell’ambito del percorso per il riconoscimento di particolari forme di autonomia. L’esame parlamentare proseguirà pertanto secondo il calendario definito dall’Aula, con la discussione dei singoli disegni di legge e le relative votazioni entro le rispettive date stabilite. Il percorso riguarda quattro intese regionali separate, che saranno quindi oggetto di autonome deliberazioni della Camera, nell’ambito del più ampio confronto parlamentare sull’attuazione delle forme di autonomia richieste dalle Regioni interessate. Il provvedimento che riguarda la Liguria , Il provvedimento che riguarda la Lombardia , Il provvedimento che riguarda il Piemonte, Il provvedimento che riguarda il Veneto