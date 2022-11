Non ci sarà "alcun provvedimento che punta a dividere il Paese. Anzi, esattamente il contrario". Lo dice il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, che ha anche la delega per il Sud, a margine del Consiglio Affari Generali a Bruxelles, a proposito delle polemiche sollevate dalla bozza del ddl di attuazione dell'autonomia differenziata presentata ieri in Conferenza Stato-Regioni dal ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli.